Un tanar din judetul Iasi a disparut in viscol, cand se intorcea de la discoteca. "Nu cred ca il mai gasim in viata"

Cautari disperate in comuna Oteleni din Iasi, dupa ce un tanar de 24 de ani a fost dat disparut. A plecat la discoteca sambata seara, impreuna cu alti 4 vecini. La intoarcere, in toiul noptii, au pornit pe viscol spre casa, iar baiatul a ramas in urma.

