Unitatea 1 de la Cernavodă va fi desincronizată de la Sistemul Energetic Național

18:18

Răzvan Marin ar juca la Zenit, sub comanda lui Mircea Lucescu. Rușii oferă trei milioane de euro pentru un transfer din vară. ”Zenit este un club foarte important, care an de an joacă în grupele Champions League, Europa League și mă bucură acest interes. Voi lua o decizie împreună cu Mister și cu tatăl meu, ce […] Post-ul Răzvan Marin ar juca la Zenit, sub comanda lui Mircea Lucescu. Hagi supralicitează: ”E cel mai bun mijlocaș din toate timpurile” apare prima dată în Libertatea.ro.