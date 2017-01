Monica Niculescu o va întâlni pe japoneza Risa Ozaki în sferturile turneului de la Hobart

11:48

Cristiano Ronaldo atacantul echipei Real Madrid și al selecționatei Portugaliei, desemnat de FIFA cel mai bun jucător al anului 2016, a declarat marți că nu are „nicio îndoială că face parte din istoria fotbalului". „Nu am nicio îndoială că fac parte din istoria fotbalului. Acesta a fost întotdeauna țelul meu major, încă de când am […]