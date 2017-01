Europa, preferata de chinezi. Investitiile in UE au crescut cu 76% anul trecut, la peste 35 mld. euro

16:28

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a anuntat, duminica, o investitie in SUA de un miliard de dolari in brandul Jeep si crearea unui numar de 2.000 de locuri de munca, in conditiile in care producatorii auto sunt presati de administratia de la Washington sa investeasca in tara, altfel se vor confrunta cu taxe mai ridicate, transmite DPA, preluata de Agerpres.