Cea mai dubioasă şpagă din România: un comisar a fost pus sub acuzare pentru reducerea adaosului comercial la sandale

17:18

Ionel Dancă, consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Cioloș, desființează pe pagina sa de Facebook acuzațiile șefului PSD. "Acum ca ne-am lamurit cum e cu "gaura bugetara" a lui Dragnea, care nu exista, sa incercam totusi sa intelegem de unde vine nervozitatea PSD pe acest subiect. O sa demonstrez mai jos ca de fapt "gaura" nu e la noi la in bugetul din 2016 ci la ei in bugetul pentru 2017. Si nu e de 10 miliarde lei, ci de 30 miliarde lei! Totul pleaca de la faptul ca in programul lor de guvernare au supraestimat veniturile pentru 2017 cu mult peste realitate. Ca sa-si puna in aplicare promisiunile au nevoie de un buget de 253 miliarde lei in acest an, ceea ce noi am tot spus ca e total nerealist. Tocmai executia bugetara din 2016 ne-a facut sa fim foarte prudenti tot anul si in final sa ne incadram in tinta de deficit. Ca sa nu mai vorbim de proiectia bugetara lasata de guvernul Ponta care a fost total nerealista in conditiile in care anticipa o scaderea a incasarilor de doar 1% in 2016 in conditiile in care TVA a fost redus cu o cincime de la 24% la 20%. Executia bugetara din 2016 ne-a aratat o scadere in medie de 9% la incasarile din TVA. (Deci scazi cu 20% cota de TVA si incasezi cu 9% mai putin, asta arata chiar o colectare mai buna:) De aici insa avem 10,5 miliarde lei mai putin la incasari, ca urmare a reducerii de taxe. Mai adaugam la acestea si estimarile de incasari din fonduri europene nerealizate, tocmai pentru ca situatia programelor europene gasita de noi a fost dezastruoasa. (Aici PSD nici nu ar trebui sa se planga prea mult, pentru ca ce-a fost pregatit in 2016 si nu s-a realizat ar putea fi facut in 2017 si deci o sansa in plus pentru ei sa aiba venituri mai mari.) Chiar si asa, cu o diferenta de cca 8 miliarde lei intre estimare si nivelul realizat, tot au fost mai mult de 4 miliarde lei din fonduri europene decontate iar cheltuite aproape 6 miliarde lei. Mai mult, trebuie spus ca ceea ce nu s-a realizat din veniturile estimate nici nu s-a cheltuit si asa am reusit sa incheiem anul cu un deficit de 2,6%, sub estimarile initiale de 2,8%. Prin urmare, realitatea arata in 2016 un nivel al veniturilor de cca. 221,5 miliarde lei fata de estimarea initiala de 236 miliarde lei (ceea ce stiam si asta ne-a facut prudenti) cu mult sub nivelul de 253 miliarde lei prognozat de PSD pentru 2017 (ceea ce le-am spus ca e nerealist). Asadar, gaura nu e la noi in bugetul din 2016 ci la ei in 2017 si nu e de 10 ci de 30 miliarde lei. Cum vor reusi o crestere a veniturilor cu 15% in 2017 fata de 2016 pentru a acoperi aceasta diferenta intre promisiuni si realitate este o foarte buna intrebare la care ei ar trebuie sa raspunda, nu noi. Aceasta poate sa fie intradevar o surpriza neplacuta", scrie acesta.