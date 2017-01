Trump, în prima conferință de presă după plecarea lui Obama: RECUNOSC că Rusia ar putea fi în spatele atacurilor cibernetice din campania electorală

17:42

Mitropolitul Ioan al Banatului a reușit, ca în mai puțin de 24 de ore, să rezolve situația disperată a unei femei cu patru copiii care locuia într-un grajd de la marginea localității Comloșu Mare. ”Eram cu probleme bisericești când, aseară, am aflat de femeie. Am spus că imediat plecăm acolo. I-am găsit, la lumina farurilor de la mașină, la aproape doi kilometri de sat, într-un colț de grajd – femeia și cei patru copii. Imediat i-am luat în mașină și i-am dus în sat, la căldură. Nu-i venea să creadă Pe femeie am dus-o la magazin și am cumpărat tot ce-i trebuia – de la detergent până la fructe pentru copii. I-am spus la preotul din sat ca până dimineață să găsească o soluție.