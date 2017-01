20:07

De la 1 februarie, orice angajat care are un abonament la o clinică privată va fi scutit de plata impozitului, în limita a 400 de euro pe an. Măsura decisă de Guvern are ca scop atât scăderea presiunii pe sistemul medical de stat, cât şi încurajarea dezvoltării mai rapide a infrastructurii medicale private româneşti. Patronatele […] Post-ul Ai abonament la o clinică privată? Vei fi scutit de plata impozitului, în limita a 400 de euro pe an apare prima dată în Libertatea.ro.