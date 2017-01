Atac la Messi! Florin Andone concurează cu atacantul Barcelonei și cu Vitolo la titlul de ”jucătorul lunii decembrie în LaLiga”

22:08

Alexandru-Daniel Carpen, 30 de ani, a oferit prima reacție după ce a fost suspendat pe viață din tenis, fiind găsit vinovat de trucarea unor meciuri. Potrivit anchetei realizate de Tennis Integrity Unit, românul l-a contactat în 2013 pe un alt jucător pentru a truca un meci. "Nu mi se pare corectă decizia şi mă gândesc serios să o atac. E un şoc puternic. Eu nu am vândut, nu am cumpărat, nu am trântit vreun meci. ...