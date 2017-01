Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe

08:47

Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame . Actrița a ratat în acest an Globul de Aur pentru cea mai bună actriță dar meritele sale au fost recunoscut miercuri prin primirea unei stele pe Walk of Fame de la Hollywood, relatează Reuters. Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame. […] Post-ul Amy Adams a primit o stea pe Walk of Fame apare prima dată în Libertatea.ro.