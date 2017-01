4 lucruri de care ai neapărată nevoie în casă, când e ger și viscol. Doar așa ești cu adevărat în siguranță

11:37

Cântărețul britanic Peter Sarstedt, compozitorul și interpretul hitului „Where Do You Go To My Lovely" , a murit, zilele trecute, la vârsta de 75 de ani, informează Daily Mail. Peter a devenit cunoscut în întreaga lume după momentul său de glorie în anii 1960, cu hitul 'Where Do You Go To My Lovely'. Acesta s-a stins […]