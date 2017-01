N-ai auzit așa ceva în toată viața! Melodia lui Gabi Luncă „Dă mamă cu biciu-n mine” cântată de Ștefan Bănică și Damian Brothers!

12:18

Alyanna Lu a venit la "Neatza cu Răzvan şi Dani" să cânte melodia "Super Hero", asta după ce ultima sa piesă, "Let's Go", produsa in Spania, s-a bucurat de trei nominalizari la Emmy. Alyanna a trait timp de zece ani in Spania si a absolvit Scoala de Teatru si Circ. Așadar, succesul nu întârzie să apară în cariera artistei, care și-a propus sa aduca in Romania muzica din Europa de Vest.