Guvernul elimină Formularul 088 de la ANAF; Dragnea: Este ”coșmarul” oamenilor de afaceri

16:18

Bourceanu are două oferte. Jucătorul care și-a terminat în această iarnă contractul cu Steaua a plecat azi cu impresara Anamaria Prodan ca să negocieze noul contract. Alexandru Bourceanu (31 de ani) speră să dea un ultim „tun” în carieră. Liber de angajament după ce i-a expirat contractul cu Steaua, Bourceanu are două oferte de la […] Post-ul Bourceanu are două oferte. El a plecat azi cu Anamaria Prodan să negocieze noul contract apare prima dată în Libertatea.ro.