EXCLUSIV AUDIO "10-1 pentru Sfântul Petru!" » Mesaj emoționant la început de an din partea lui Take Macri, fost mare căpitan al Rapidului

14:58

Fostul mare campion mondial la box Leonard Doroftei (46 de ani) a fost implicat astăzi într-un accident rutier în centrul Capitalei, la Universitate. Doroftei a pierdut controlul autovehiculului său și a intrat într-o mașină de pompieri. “Mi-a patinat o roată şi am intrat într-o maşină de pompieri. Vă daţi seama, nu am vrut să se întâmple asta! Din fericire, nu am păţit nimic. Sunt bine”, a zis Doroftei pentru Spynews. ...