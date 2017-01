EXCLUSIV UPDATE Astra a adus înlocuitor pentru Alibec! Prima reacție: "A renunțat la foarte mulți bani"

18:48

Constantin Budescu a declarat astăzi că are oferte din Turcia, de la Steaua, Astra, dar și Steaua Roșie Belgrad. Sârbii oferă un salariu mult peste ce i-ar putea da echipa lui Gigi Becali, însă mijlocașul de 27 de ani spune că sunt șanse să ajungă și la Astra. "Trebuie să mai vină niște hârtii și gata am terminat cu chinezii. Am discutat foarte mult zilele astea. ...