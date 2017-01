VIDEO Fundașul Realului, cel mai bun atacant al Sevillei » Autogolul datorită căruia Sevilla a sperat la revenire, într-un meci nebun de Cupa Regelui

20:28

Petre Grigoraș a plecat cu scandal de la Pandurii Târgu Jiu și spune că n-a primit niciun salariu din partea gorjenilor. În locul său a venit Flavius Stoican. "Am primit o hârtie prin care mi s-a reziliat contractul. La litera i apărea ceva mai complicat. Eu am acceptat să iau salariul de 1500 de euro, dar am acceptat-o doar așa. Eu știam de la început că situația e dificilă acolo. ...