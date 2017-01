Peisaje rare in Europa, cuprinsa de ninsori puternice si inundatii. Cum arata insulele grecesti acoperite de zapada

Dupa ce au schimbat dramatic peisajul in sudul Europei, zapezile s-au mutat catre nord. A nins in centrul Angliei, inclusiv in Londra, si s-a circulat cu dificultate.

