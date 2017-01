Astra a rezolvat al patrulea transfer al iernii! Un mijlocaș pleacă în Cipru

13:48

Anamaria Prodan a reacţionat după declaraţiile scandaloase şi acuzele pe care le-a făcut Ionel Ganea, care a spus că impresarul "şi-a adus antrenor la Chiajna(n.r. Dan Alexa). Are o relaţie mai intimă cu el, mai deosebită. Se întâlnesc în timpul liber, la chef. Se vizitează". Vezi detalii. "Eu am o părere senzaţională despre Ionel Ganea. Are un caracter deosebit şi e un antrenor de mare viitor. ...