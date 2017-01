Proiect de interzicere a animalelor sălbatice în circuri, în lucru la Primăria Capitalei

15:17

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru acest weekend. Potrivit acesteia, temperaturile vor crește ușor și în unele zone precipitațiie vor fi sub formă de ploaie, existând șanse mari de producere a poleiului. PROGNOZA METEO pentru SÂMBĂTĂ IN TARĂ Valorile termice vor fi apropiate de cele normale la această dată in cea mai mare […] Post-ul Prognoza meteo actualizată. Vremea se încălzește și vin ploi apare prima dată în Libertatea.ro.