„Chef-ul rețetelor”, Alexandru Baboiu, a învățat tainele bucătăriei chiar de la Florin Dumitrescu!

18:07

A XI-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment de legislatie si fiscalitate, reuneste cele mai importante companii de consultanta fiscala alaturi de reprezentanti ai Ministerului de Finante, care vor oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2017. Evenimentul are loc in perioada 2-3 februarie 2017 la JW Marriott, Bucuresti si va aduce in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.