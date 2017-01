Facebook a picat. Paginile nu au putut fi accesate, vineri seară

20:17

Mihăiță Damian a fost suspendat un an și amendat cu 5.000 de dolari pentru participarea la pariuri, în urma investigațiilor realizate de Unitatea pentru Integritatea Tenisului (TIU). Investigațiile au stabilit că Mihăiță Damian are două conturi la compania de pariuri Bwin, cu care a efectuat 199 de pariuri între 24 noiembrie 2011 și 15 februarie […] Post-ul Tenis. Mihăiță Damian a fost suspendat un an și amendat cu 5.000 de dolari pentru participarea la pariuri apare prima dată în Libertatea.ro.