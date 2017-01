Ce s-a ales de ”stelistul-vai mama lui” după ce patronul l-a umilit în public

16:28

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale la această dată in cea mai mare parte a tării. Temperaturile maximele se vor incadra intre -1 si 7 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -15 si -3 grade, mai ridicate in Dobrogea, pană in jurul valorii de 1 grad, pe litora, potrivit mediafax.ro.