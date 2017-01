Robert Turcescu spune că Sebastian Ghiță a intrat în SRI, în 2004. Documente republicate despre acest episod

20:58

Citim adesea informatii despre dependenta fata de jocuri de noroc, in orice forma - jocuri de loterie, poker, pariuri sportive, casino, jocuri electronice etc. Si totusi, cel mai probabil nici nu cunoastem persoane care au fost direct afectate de aceasta problema. Insa dependenta de jocuri de noroc exista si este o problema serioasa, deci nu trebuie tratata cu superficialitate. Cea mai dificila parte este sa constientizezi ca esti in pericol, ca ai depasit limita dintre distractie si dependenta.