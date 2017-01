De 60 DE ORI mai multe cazuri de gripa in aceasta iarna fata de cea precedenta. 4 oameni, rapusi de boala saptamana trecuta

Cazurile de gripa confirmate in laborator in acest sezon au crescut de aproape 60 de ori fata de sezonul precedent, pana in ianuarie fiind 230 de imbolnaviri si sase decese, fata de patru in perioada similara a anului trecut si niciun deces.

