Florin Piersic Junior, emoționat de fosta parteneră de viață. Ce mesaj a transmis Dorina Chiriac

O femeie din statul american Utah este acuzată că și-a ținut fiul timp de un an încuiat în baie. În acest timp, copilul, care are acum 12 ani, a stat în întuneric, în condiții mizere, relatează CNN. Băiatul a fost găsit de tatăl său, care nu locuia în aceeași casă cu femeia. Acesta l-a dus […]