Milioanele de fani "The Exorcist" sunt DISPERAȚI! Soția MARELUI SCRIITOR DE LEGENDĂ a făcut anunțul

Preşedintele Coaliţiei Românilor pentru Combaterea Corupţiei, Chris Terhes a anunţat, pe pagina sa de Facebook,că Horia Valentin Şelaru, fostul asistent al Laurei Codruţa Kovesi, devenit judecător la ICCJ, a fost implicat in dosarul ofiterului SRI Sorin Crivat, mort in conditii suspecte in Penitenciarul Codlea. La Înalta Curte, magistratul a judecat multe dintre dosarele DNA, inclusiv cel al Alinei Bica, fosta şefă a DIICOT.