VIDEO + FOTO Spectacol! Chelsea, Tottenham și Arsenal au marcat împreună 11 goluri în etapa 21-a din Premier League

Nicolae Stanciu a marcat unicul gol al lui Anderlecht în remiza din meciul amical cu FC Koln, scor 1-1. Integralist, Stanciu a punctat pentru belgieni în minutul 39, după ce nemții deschiseseră scorul în minutul 37, prin Rausch. Celălalt român de la Anderlecht, Alexandru Chipciu, a evoluat doar o repriză. A few images of the friendly game against @fckoeln ! (1-1) #RSCA #COYM pic.twitter. ...