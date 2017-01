EXCLUSIV Dorit de trei formații din Liga 1, Herea a semnat astăzi!

14:58

Dorit de Steaua, Astra, Steaua Roșie Belgrad și Karabukspor, Constantin Budescu nu se grăbește să aleagă o echipă. Totuși, mijlocașul de 27 de ani a decis azi să plece în cantonamentul Astrei, din Cipru, potrivit Dolce. Jucătorul va merge să se pregătească sub comanda lui Șumudică, iar Astra are mari șanse să câștige lupta pentru jucător. "Cu Budescu am vorbit chiar și aseară. A zis că mai stă câteva zile și dă un răspuns. ...