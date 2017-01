O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce a rămas însărcinată cu unul dintre elevii săi

17:12

Bugetul nu-şi transferă resurse de la un an la altul, deci nu este vorba de nicio gaură de 10 miliarde de lei, fiecare an fiscal începând de la zero, cu venituri pe care trebuie să le corecteze şi cheltuieli planificate, a declarat, duminică, la Digi24, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale, Lucian Croitoru.