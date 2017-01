VIDEO + FOTO Egalul nimănui » United și Liverpool au remizat spectaculos, dar se distanțează tot mai mult de titlu. Gafă a lui Pogba

La capătul unui meci spectaculos, Manchester United și Liverpool au remizat astăzi, scor 1-1, în derby-ul etapei a 21-a din Premier League. Contrar cursului jocului, Liverpool a deschis scorul în minutul 27, prin Milner, din penalty. Acesta a fructificat lovitura de pedeapsă obținută în urma hențului copilăresc al lui Pogba din careu. Was it a penalty for handball or his ridiculous dab? #pogba pic.twitter. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor