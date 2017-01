Graviduța Simona Gherghe, la munte cu iubitul. „Fără schiuri…”

20:47

Polițiștii Brigăzii Rutiere, urmărire ca-n filme la Brăila. Aceștia au urmărit un bărbat în vârstă de 33 de ani, care conducea sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii Brigăzii Rutiere au prins sâmbătă seara, un șofer care conducea sub influența alcoolului. Acesta a fost urmărit de echipajul de poliție in urma unei sesizări primite de la un […] Post-ul Polițiștii Brigăzii Rutiere, urmărire ca-n filme la Brăila. Un șofer conducea sub influența alcoolului apare prima dată în Libertatea.ro.