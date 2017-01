Salariile demnitarilor, respinse de deputați din comisii; Votul final, în plenul Camerei

13:17

Prajitura regilor este un desert traditional frantuzesc, ce se serveste si in New Orleans. Prajitura regilor este servita in toata luna ianuarie, dar in mod deosebit in seara de 5, cand se celebreaza cea de-a 12-a zi de la Craciun. INGREDIENTE 150 ml lapte esenta/1 pastaie vanilie 2 galbenusuri 25 g zahar pudra 15 g […] Post-ul Prajitura regilor apare prima dată în Libertatea.ro.