Directorul unei institutii publice din Baia Mare, filmat beat in birou, in timpul serviciului. Ce ii spune unei angajate

Directorul Muzeului de Etnografie si Arta Populara Baia Mare, Ilie Gherhes, a fost filmat in biroul sau in timp ce se afla in stare de ebrietate avansata si, mai mult, ii mai cerea alcool unei angajate.

