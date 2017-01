Un botosanean stabilit in Germania a aflat din greseala ca figureaza ca medic la Spitalul din Dorohoi. Care este explicatia

Un botosanean care se afla de patru ani la munca in strainatate a constatat ca a lucrat, cel putin in actele de la Fisc, timp de un an, ca medic, la Spitalul Municipal din Dorohoi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro