Principalul suspect al atentatului din clubul din Istanbul, soldat cu 39 de morți, a fost arestat

Autoritatile turce l-au capturat luni noaptea pe presupusul atacator inarmat, care a ucis 39 de persoane in noaptea de Anul Nou in urma sangerosului atac din clubul exclusivist Reina. De asemenea, acesta a fost identificat sub numele de Abdulkadir Masaripov, scriu Reuters si BBC. Citește mai departe...

