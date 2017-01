Poluare: Oslo interzice temporar circulația vehiculelor diesel

10:37

”Sunt un om legat sufleteşte de PSD şi nu doresc să fiu scos pe uşa din spate din acest partid alături de care am avut rezultate foarte bune în ultimii 15 ani. Vă anunţ pe această cale că voi ataca, conform statutului, decizia de excludere a mea din partid şi doresc să fac acest lucru într-o manieră în care să limitez cât mai mult prejudiciul de imagine pe care l-ar putea avea PSD în Alba. Îmi respect colegii şi respect statutul partidului. Cred cu tărie că Partidul Social Democrat este un partid modern, construit pe valori europene şi în care primează democraţia”, a scris Damian, sâmbătă seara, pe contul său de Facebook. El a adăugat că din anul 2002 este trup şi suflet alături de PSD şi a rămas în acest partid şi în momente grele în care alţii îi ”promiteau tot felul de favoruri pentru a trăda”. ”Nu am trădat pentru că nu am în sânge trădarea, ci sunt un om sincer, crescut la ţară, care ştiu ce înseamnă cuvântul dat şi onoarea. Am onoare şi sunt un om de echipă, un om care am militat mereu pentru valorile social-democrate”, a scris acesta. Primarul din Ciugud a subliniat că motivul public comunicat de conducerea PSD Alba şi de preşedintele interimar Ioan Dîrzu este că excluderea s-a făcut în urma unei ”analize aprofundate a modului cum s-a desfăşurat campania electorală pentru alegerile parlamentare cât şi a rezultatelor obţinute de organizaţia judeţeană”. ”Mi s-a imputat rezultatul de la alegerile parlamentare, deşi în Alba PSD a obţinut un „rezultat istoric” propunând alegătorilor o echipă de buni profesionişti în care m-am regăsit şi eu. Am muncit mult alături de colegii mei, am bătut judeţul în lung şi în lat pentru a prezenta programul electoral al PSD şi echipa în care am crezut. Am crezut în oameni precum Daniel Breaz, Cornel Suciu sau Ioan Dîrzu şi am crezut că PSD este cea mai bună soluţie pentru judeţul Alba şi pentru România. Am luptat corect şi cu toată priceperea în campania electorală gândindu-mă şi la satul românesc care se regăseşte cu măsuri concrete în programul de guvernarea al PSD”, a mai scris Gheorghe Damian. Totodată, el a amintit că PSD a câştigat alegerile în 9 din cele 11 oraşe şi municipii din judeţul Alba, inclusiv în Alba Iulia, municipiu condus de liberalul Mircea Hava de peste 20 de ani. Chiar dacă a fost exclus, acesta se semnează, în final, ”vicepreşedinte al PSD Alba”. Alături de Gheorghe Damian a fost exclus şi consilierul judeţean Ioan Florea, fost preşedinte executiv al PSD Alba. Gheorghe Damian a câştigat, în 2016, al cincilea mandat consecutiv, cu 85% din voturi. Comuna Ciugud are drumuri agricole asfaltate, curent electric de la reţeaua eoliană, internet prin Wi-Fi în parcuri şi piste pentru biciclişti. Aceasta este singura comună din judeţul Alba unde populaţia între cele două recensăminte – din 2002 şi 2011 – a crescut, respectiv de la 2.700 la 3.200 de locutori, datorită, spun oamenii, ”condiţiilor de viaţă create”.