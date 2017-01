Extravaganță scandaloasă. Își plimbă iubitele în public, ținându-le în lesă. Ce a pățit bărbatul care a făcut asta

09:37

Premierul britanic Theresa May urmează să susțină astăzi un discurs mult așteptat pe tema Brexit, în care va anunța ruperea completă a Regatului Unit de UE, și își va prezenta cele 12 puncte ale planului de ieșire din blocul comunitar, informează ziarul Telegraph. May va susține cel mai important discurs al ei de când a […] Post-ul Telegraph: Theresa May nu va permite ca Marea Britanie să rămână ”jumătate înăuntru şi jumătate pe dinafara”, ci va anunța o rupere completă a Regatul Unit de UE apare prima dată în Libertatea.ro.