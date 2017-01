Lili Sandu și iubitul ei, în tandrețuri. Vedeta a dezvăluit amănunte picante din vacanța petrecută în Alpi

13:37

Daca libidoul tau este intr-o continua scadere si nu te mai consideri atragatoare pentru partenerul tau, ar trebui sa iei in considerare, printre factorii care au dus la asta, si stresul. Poate te-ai gandit ca e ceva in neregula cu relatia voastra, ca a trecut perioada in care fiecare era un taram neexplorat pentru celalalt, […] Post-ul 6 moduri in care stresul iti poate afecta viata sexuala apare prima dată în Libertatea.ro.