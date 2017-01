Anunțul trist făcut de Felix Baumgartner. „Aparent, într-o stare stabilă la spital”

18:17

Președintele Consiliului European a reacționat la mult-așteptatul discurs al premierului britanic privind Brexit. Donald Tusk a catalogat discursul susținut de Theresa May drept unul "realist". Președintele Consiului European a reacționat pe Twitter, după ce Theresa May a anunțat un divorț dur de blocul comunitar. Mai precis, șefa Guvernului britanic a anunțat că Londra intenționează să […]