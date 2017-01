Update - Australian Open! Rezultate, meciuri, ponturi la pariuri

17:28

Anul 2017 a inceput perfect pentru Robert Alexandru din Bucuresti, care a castigat un premiu consistent la Unibet Casino: suma de 125.412 lei. Mai exact, castigatorul a punctat in jocul Leprechaun Goes To Hell, acelasi care cu doar cateva saptamani mai devreme i-a adus un jackpot de top unei jucatoare din Timisoara, studenta la in anul 3 la Universitatea Politehnica. Chiar inainte de Craciun, aceasta a marcat un castig de peste 80.000 de lei. ...