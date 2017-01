România în 2017: suntem săraci, dar suntem mulțumiți cu ce avem

05:58

Cosmin Prelipceanu: Preşedintele Iohannis a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Coldea. Cum comentaţi? Laura Codruţa Kovesi: Este o decizie luată la nivelul altei instituţii. Deci, nu pot să comentez. Cosmin Prelipceanu: Dar o relaţie cu domnul Coldea aţi avut, l-aţi cunoscut? Laura Codruţa Kovesi: O relaţie profesională, da. O relaţie instituţională. Am colaborat cel puţin în ultimii 10 ani, atât ca procuror general cât şi ca procuror-şef al DNA, am avut o colaborare foarte bună. Cosmin Prelipceanu: Există o serie de aşa-zise dezvăluiri făcute de Sebastian Ghiţă. Aţi spus de mai multe ori despre aceste filmuleţe că nu vreţi să comentaţi aşa-zisele dezvăluiri ale unui inculpat fugar. Laura Codruţa Kovesi: Am zis că nu doresc să intru în dialog cu un inculpat fugar, la fiecare susţinere să ies să îmi spun punctul de vedere. Însă, sigur, este de interes. Am să fac un comentariu mai larg cu privire la afirmaţiile pe care acesta le-a făcut în mai multe rânduri. Încă din luna martie a anului trecut, când au apărut primele ale inculpatului Sebastian Ghiţă despre DNA, despre procurorii din DNA, desapre activitatea DNA, am sesizat şi Consiliul Superior al Magistraturii. Între timp, noi am şi cerut arestarea preventivă a acestuia. Din nou au fost tot felul de afirmaţii. În luna septembrie din nou am avut o poziţie, în care am spus că nu am fost, nu sunt şi nu voi fi prietenă cu inculpatul Sebastian Ghiţă. Şi eram convinsă că prin această afirmaţie răspundeam tuturor aspectelor care au apărut în spaţiul public. Între timp a fost constituit şi un dosar penal pe bbaza acestor aşa-zise acuzaţii care s-au dovedit prin probe că sunt mincinoase şi s-a dat o soluţie de clasare. Am să fac un singur comentariu şi anume acela că l-am întâlnit pe inculpatul Sebastian Ghiţă la evenimente organizate de alte instituţii publice sau la evenimente organizate de şefi ai unor instituţii publice, nu am avut niciodată o întâlnire privată, între patru ochi, nu am vorbit la telefon cu inculpatul Sebastian Ghiţă, nu mi-am trimis mail-uri cu inculpatul Sebastian Ghiţă, nu ştiu cine este cucuveaua mov, nu am folosit acel mail, nu am fost în excursii cu Sebastian Ghiţă şi exemplele pot continua. Ca şef de instituţie mi s-a întâmplat de mai multe ori ca la astfel de evenimente să fie prezente în aceeaşi sală persoane care sunt cercetate de DNA, care au fost cercetate de DNA sau care probabil nu au nicio problemă dar care poate, în viitor, vor avea probleme cu DNA. Eu nu cenzurez lista de invitaţi. Eu nu pot să spun: vă rog, daţi-l afară pentru că e cercetat de DNA. Simplul fapt că ne-am întâlnit la astfel de evenimente nu mă face prietenă cu nimeni. Am descoperit dintr-o dată, într-un mod foarte ciudat, în ultima perioadă de timp, ce mulţi prieteni aveam şi nu ştiam. Bineînţeles, în ghilimele. Cosmin Prelipceanu: Despre dispariţia lui Sebastian Ghiţă ce credeţi? Laura Codruţa Kovesi: Înainte de dispariţia acestuia, procurorii de la Serviciul Teritorial Ploieşti, care instrumentează mai multe dosare care îl vizează pe Sebastian Ghiţă, au dispus anumite măsuri de supraveghere operativă. Ceea ce în limbajul obişnuit se numeşte filaj. După decizia Curţii Constituţionale, această măsură a fost pusă în aplicare cu structurile Ministerului de Interne. În mod cu totul surprinzător am fost anunţaţi că inculpatul Sebastian Ghiţă a dispărut. Cel puţin de când conduc DNA este pentru prima dată când un inculpat care este pe această măsură a filajului dispare pur şi simplu şi nu mai poate fi găsit. Asta ar fi una dintre probleme. A dispărut. De sub filaj. Dar o altă problemă care mie mi se pare gravă este aceea că persoanele care executau această activitate nu au informat de însată procurorul cu privire la dispariţia lui Sebastian Ghiţă. Această dispariţie a fost raportată procurorului abia a doua zi, după-amiaza. Cosmin Prelipceanu: Câte ore? Laura Codruţa Kovesi: Foarte multe ore. Cred că 16 ore. N-am stat să le număr, dar oricum, dacă socotim momentul dispariţiei până la momentul anunţării procurorului de caz... Cosmin Prelipceanu: E legal? Laura Codruţa Kovesi: O să vedem dacă este ilegal sau nu. Cred că, în primul rând, Poliţia Română trebuie să răspundă la această întrebare. Cosmin Prelipceanu: Noi ştim că Ministerul de Interne, la verificările pe care le-a făcut, a constatat că oamenii aceştia şi-au făcut treaba... Laura Codruţa Kovesi: Da, şi-au făcut treaba şi Ghiţă a dispărut. E foarte simplu. Poliţia română trebuie să răspundă la două chestiuni, din puntul meu de vedere. În primul rând, aveau un control judiciar instituit asupra acestui inculpat prin care erau stabilite mai multe obligaţii. Una era obligaţia de a nu părăsi ţara şi altă obligaţie era de a se prezenta la poliţie ori de câte ori era chemat. Supravegherea modului în care se executa această măsură este în totalitatea în responsabilitatea poliţiei. Noi am solicitat arestarea preventivă a inculpatului Sebastian Ghiţă, însă Parlamentul ne-a respins această solicitare. A doua măsură este cea a filajului. Dacăî nu este nimeni vinovat, Ghiţă Sebastian a dispărut pur şi simplu. Iar noi am fost anunţaţi abia după aproximativ 16 ore. Un inculpat care este dat în urmărire internaţională vorbeşte seară de seară la televizor. Poliţia bănuiesc că îl caută. Presupun că întreabă de unde se primesc aceste înregistrări. Foarte bine că se respectă dreptul la opinie al tuturor persoanelor, dar totuţi vorbim despre un inculpat care este căutat internaţional în acest moment. Cosmin Prelipceanu: În legătură cu filmuleţe astea, v-aţi plâns CNA-ului... Laura Codruţa Kovesi: Da, am făcut mai multe sesizări. Am acţionat instituţional pentru că nu am alte pârghii la îndemână. Am sesizat CSM în mai multe rânduri. Doar în ultima săptămână am trimis trei sesizări Consiliului Superior al Magistraturii. Am sesizat CNA cu privire la peste 12 emisiuni. Am trimis spre informare procurorului general, ministrului Justiţiei. Pentru că în acest moment consider că nu putem vorbi doar despre declaraţiile unui inculpat fugar. În acest moment vorbim despre un asalt asupra justiţiei. Vorbim despre un asalt asupra sistemului de Justiţie. Un asalt care urmăreşte trei lucruri: decredibilizare, hărţuire şi intimidarea sistemului judiciar în ansamblu. Aicea nu vorbim doar de atacuri la adresa procurorului şef DNA, la adresa procurorilor din DNA, la adresa DNA. Ci vorbim de atac la adresa Justiţiei. Atunci când spui că sunt dosare fabricate, că sunt dosare făcute la comandă... Vorbim despre un asalt asupra justiţiei. Acest atac este susţinut în mod constant, dacă nu chiar zilnic, de către inculpaţi care sunt cercetaţi în dosarele noastre, de către oameni de afaceri care sunt cercetaţi în dosarele noastre şi de către alte persoane care îi susţin pe cei cercetaţi în dosarele noastre. Doar vocea lor este auzită. În ultima perioadă de timp foarte puţin se vorbeşte de ce acele persoane au fost trimise în judecată, ce prejudicii au cauzat statului, dacă prejudiciile s-az recuperat sau nu. În schimb, afirmaţiile lor sunt considerater mari dezvăluiri şi instituţiile statului, sigur, trebuie să explicăm şi să răspundem la unele dintre acuzaţii, multe dintre ele defăimătoare, calomnioase, neadevărate. Atacul asupra sistemului de Justiţie a început încă de anul trecut, dacă ne amintim de scandalul Black Cube. Am informaţii clare că oameni de afaceri cercetaţi de DNA, inculpaţi de DNA, au pus bani pentru a decredibiliza şi pentru a se purta campanii denigratoare şi hărţuitoare împotriva DNA. Doar în dosarul Black Cube avem suma de peste un milion de euro. Haideţi să facem un calcul simplu cu averile inculpaţilor pe care i-a cercetat DNA în ultimii 3 ani. Şi o să vedem că se adună o sumă colosală. Cosmin Prelipceanu: Printre oamenii de afaceri care au pus bani pentru ca instituţiile să fie denigrate, dumneavoastră personal să fiţi denigrată, se află şi Sebastian Ghiţă? Laura Codruţa Kovesi: În acest moment nu pot să comentez acest lucru. La momentul la care voi putea voi spune public cine sunt aceste persoane. Cosmin Prelipceanu: Ce are Sebastian Ghiţă cu dumneavoastră? Laura Codruţa Kovesi: Nu ştiu ce are. Ca toţi inculpaţii care sunt deranjaţi că i-am cerificat, că am deschis anchete... Încearcă să intimideze, încearcă să hărţuiască, au fost atacuri constante asupra procurorilor de caz de la Ploieşti, au fost atacuri asupra procurorilor din DNA... Cosmin Prelipceanu: Atacuri de care se ştie? Laura Codruţa Kovesi: Da, sunt publice. Sigur că sunt publice. Atacuri asupra judecătorilor care judecă aceste dosare. Cosmin Prelipceanu: Ce se întâmplă acum e diferit de ce s-a întâmplat în timp, în diverse momente? E mai grav ce se întâmplă acum? Sau e o chestie cu care v-aţi obişnuit? Laura Codruţa Kovesi: Suntem obişnuiţi să fim atacaţi zilnic. Este parte din munca noastră. Ce s-a schimbat acum este intensitatea acestor atacuri şi modul extrem de injust în care se poartă aceste atacuri. Pentru că sunt folosite trusturi de presă. Şi noi nu avem posibilitatea să ne apărăm tot timpul. Procurorul general a avut în ultima perioadă de timp prin care a apărat sistemul de justiţie. Şi este foarte bine. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut câteva demersuri în acest sens. Dar intensitatea atacurilor este un prim aspect pe care l-am sesizat. Ele se desfăşoară apropae zilnic, coordonat, se iese pe rând, dacă se poate la o jumătate de oră diferenţă, se completează unii pe ceilalţi. Şi în al treilea rând este aspectul bănesc. S-au pus foarte mulţi bani în joc pentru a susţine aceste atacuri. Cosmin Prelipceanu: Sunteţi susţinuţi de instituţiile statului? Laura Codruţa Kovesi: Singurele instituţii care trebuie să ne apere, potrivit legii, sunt Consiliul Superior al Magistraturii, apoi este procurorul general care am spus că îşi îndeplineşte această atribuţie. Dar există o altă instiuţie, ea se numeşte Consiliul Naţional al Audiovizualului unde eu am făcut făcut 12 sesizări, deşi în lege este specificată obligaţia de a se autosesiza. Sunt foarte multe emisiuni la care nu ni se cere punct de vedere înainte. Aici nu vorbim de critici. Aici vorbim de defăimări, de jigniri, de folosirea unor expresii care nu îşi au locul, de manipulări, de trucări ale realităţii. Sunt prezentate poze trucate ca fiind reale. Sunt prezentate documente trucate ca fiind reale. Sunt prezentate situaţii scoase din context. Ori nu poţi de dimineaţa până seara să stai doar la televizor să dai puncte de vedere. Cred că aici CNA trebuie să aibă un rol activ cu privire la aceste atacuri pe care nu le-am sesizat doar eu. Sunt emisiuni în care se încearcă intimidarea. Eu întreb: este de interes naţional să se arate la televizor locuinţa în care eu domiciliez? Sau locuinţa altui coleg? Să se dea explicaţii: uitaţi, acolo are geamul, uitaţi acolo intră, uitaţi pe acolo iese? Nu ai voie să mergi ca magistrat în locuri private, dacă mergi în spaţiul public, te-i plimbat pe stradă, de ce te-i plimbat pe stradă? Am văzut foarte multe ştiri despre mine, despre colegii mei, care vizează viaţa privată. Şi în acest caz eu cred că CNA trebuie să intervină. Toate aceste lucruri eu le-am sesizat instituţional. Aştept răspuns de la instituţiile pe care le-am sesizat.