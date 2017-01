Vreme rece, cu rafale de vant intens si cateva ninsori slabe in sud si in sud-est. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 zile

Astazi avem tot vreme rece. Va fi soare in nordul si centrul tarii, insa dimineata ar putea sa apara ceata, cu chiciura sau fulguieli. In rest gasim multi nori si cateva ninsori slabe in sudul extrem.

