Scandalul de la Steaua se mută la Dinamo. ”Becali vine după bani, nu-l interesează altceva”

10:28

Dupa ce a fost violata, femeia de serviciu, descrie cum s-a trezit fata in fata cu faptasul, pe coridor. – Bine, dar de ce nu ai incercat sa fugi!? – Pai unde era sa fug, maica? in stanga perete, in dreapta perete, in spate d`abia spalasem… Mai multe bancuri aici Post-ul BANC cu femeia de serviciu apare prima dată în Libertatea.ro.