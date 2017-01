Curtea Constitutionala amana, din nou, luarea unei decizii in privinta conversiei creditelor in franci. De ce a atacat fostul premier legea la CCR

09:37

Barbatul care a ucis 39 de oameni in noaptea de Anul Nou, intr-un club din Istanbul, a fost arestat in cartierul Esenyurt al metropolei turce, la mai bine de doua saptamani dupa atac. Atacatorul a fost identificat sub numele de Abdulkadir Masaripov si ar fi de origine uzbeca, relateaza Reuters. Presa turca publica imagini in care suspectul apare capturat de politie, cu fata insangerata.