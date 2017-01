Tarcea (ÎCCJ): Am primit pe email proiectele privind amnistia și grațierea; ni se cere o părere până pe 23 ianuarie

13:28

Trimisul special al AGERPRES, Florin Bărbuță, transmite: Nevoia de finanțare a țării în acest an este în jur de 9% din PIB, ceea ce este sustenabil, iar România are o imagine macroeconomică bună, a declarat miercuri viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Liviu Voinea, în cadrul "The Central Eastern European Forum", organizat de Euromoney.