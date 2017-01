Simona Gherghe, cu burtica de gravidă la vedere. Ce i-a transmis Monica Anghel

16:38

TVR anunță ediție specială in memoriam Ion Besoiu, joi, 19 ianuarie 2017, la ora 20:10 pe TVR 2. Este vorba de spectacolul Livada de vişini de A.P. Cehov, în regia lui Alexandru Lustig. Cu o distribuţie de excepţie, montarea creaţiei cehoviene poartă semnatura unui regizor tânăr, Alexandru