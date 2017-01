Bogdan Vlădău reacționează după ce a fost surprins alături de altă femeie

20:28

Barack Obama își încheie mandatul pe 20 ianuarie, zi în care Donald Trump va fi învestit oficial în funcția de președinte. Actualul lider de la Washington a vrut să-i asigure succesorului său o tranziție lină spre Casa Albă, însă în ultimul an cei doi s-au atacat adesea. Barack Obama l-a invitat pe Donald Trump la […] Post-ul Barack Obama vs. Donald Trump | Ce au spus unul despre celălalt în ultimul an apare prima dată în Libertatea.ro.