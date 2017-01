Scindare în Liga 1! Se nasc două echipe care refac ierarhiile în competiția internă

22:47

Alin Dudea (19 ani) a dezvăluit cum s-a simțit după ce a fost anunțat de Andone că va fi titular în meciul din Cupa Ligii cu Steaua din decembrie, încheiat 4-1 pentru "câini". "Am fost fericit. Prima dată nu prea mi-a venit să cred și m-am motivat. Am zis să fac totul bine până în ziua meciului, să ne motivăm și să câștigăm meciul." "Am viteză, dribling și sunt muncitor. Îmi place să ajut echipa în orice moment. ...