Mirela Retegan a convins 100 de mii de oameni să aleagă o viaţă sănătoasă prin dieta la ore fixe !

23:07

Parintii au decedat (tata în anul 1943, iar mama în anul 1981). Cand a murit mama, eu am renuntat la succesiune, în favoarea fratelui meu (eram doar doi frați la părinți). Fratele a decedat de curând, dar au rămas doi copii ai lui. Și soția fratelui e decedată, mai demult. Acum, eu mai am dreptul […]