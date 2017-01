CE MINUNE DE FETIȚĂ! Fiica unui manelist cunoscut, în IPOSTAZE FIERBINȚI

08:57

Un fost ofițer SRI rupe tăcerea: ex-colonelul Daniel Dragomir, fost coleg și prieten cu generalul SRI (trecut în rezervă) Florian Coldea, cunoscut drept ex-SRI-stul implicat în afacerea BlackCube. Despre D. Dragomir vă pot spune că l-am cunoscut în urmă cu un an de zile, că am stat de multe ori de vorbă cu el, încercând să aflu ce se întâmplă. Cu dosarele lui, dar nu numai. Am aflat lucruri interesante, am rămas cu întrebări fără răspuns, a refuzat orice interviu, de-abia acum am primit prima reacție publică din partea sa.