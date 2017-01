De la ce vârstă poți să ai permis în alte state ale lumii?

12:28

Tragediile se țin lanț în italia. Un hotel plin cu turiști din munții Apenini, în localitatea Farindola, a fost îngropat complet de o avalansă, declanșată în urma seismelor de miercuri. O româncă și cei doi copii ai ei sunt prinși sub dărâmături. Hotelul Rigopiano din munții Gran Sasso, în regiunea Abruzzo a fost îngropat de […]